В Иркутске стартовал прием работ на конкурс «Золотая Запятая»

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска объявила о старте конкурса журналистских проектов «Золотая запятая».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году общей темой работ стала «Комфортная городская среда». Отбор идет по пяти номинациям: лучший телепроект об Иркутске, лучший радиопроект об Иркутске, лучший проект печатного издания (газеты, журнала) об Иркутске, лучший сетевой проект об Иркутске, лучший фотопроект об Иркутске.

Лучшие работы определят экспертный совет и жюри. Победители и лауреаты конкурса будут награждены специальным знаком и получат денежную премию.

В мероприятии традиционно принимают участие более 200 журналистов федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. В рамках «Золотой запятой» будут организованы мастер-классы и лекции ведущих федеральных экспертов.

Прием документов, необходимых для участия в конкурсе, производится с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 106. Контактный телефон: 52-00-12.