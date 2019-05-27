|Медиа
|28.05.2019
|
|
В Иркутске в конце мая вновь выпал снег, взбудоражив соцсети
|
Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутска утром 28 мая могли наблюдать настоящий снегопад. С неба падали крупные хлопья. Правда на земле они почти сразу таяли.
Но впечатлений от характерных для Сибири капризов погоды в мае-июне иркутянам хватило – и они не преминули поделиться ими в соцсетях.
Появились публикации с видео и фото с комментариями «Мокрый снег за окном. Доброе утро, Иркутск!»
Впечатляли снимки засыпанных снегом тюльпанов и ирисов.
А кто-то и вовсе уже прощался с летом: «До свиданья, лето, до свидания!»
Тем временем снег сменился дождем.