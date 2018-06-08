В Иркутске запустили городской портал для взаимодействия горожан и чиновников

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начал свою работу городской портал #ЯИркутянин. Проект презентовали 8 июня представителям общественных, молодёжных объединений, ТОС, сообщает пресс-служба мэрии.

Ресурс создан для повышения удобства взаимодействия жителей Иркутска с мэрией при решении важных городских вопросов. Горожане могут оставлять свои заявки по благоустройству территорий, освещения, уборки, состояния дорог и многое другое. Также на портале можно будет ознакомиться с городскими новостями, предложить свои проекты, обозначить проблемные вопросы.

Вопросы, оставленные иркутянами на этом ресурсе, будут отрабатываться специалистами администрации города. Для того чтобы добавить свое предложение на портал, необходимо авторизоваться через учётную запись Единой системы идентификации и аутентификации.

Портал доступен по ссылке: яиркутянин.рф.