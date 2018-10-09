В Иркутской области еще более 500 населенных пунктов не охвачено цифровым вещанием

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области еще 3,2% или 562 населенных пункта не охвачены цифровым теле- и радиовещанием. Между тем, с начала 2019 года аналоговое телевидение и стационарные радиоточки, в основном, обслуживаться не будут, исключение – Иркутск, Ангарск и Братск. Речь об этом шла 10 октября на совещании с руководителями органов местного самоуправления о готовности к переходу на цифровое наземное эфирное вещание на территории Иркутской области в облправительстве. Глава регионального Кабмина Руслан Болотов в начале мероприятия отметил, что «цифру» в Приангарье обеспечивают 152 станции, они дают охват 96,8%. Этого достаточно для выполнения федеральной целевой программы, по которой такая возможность должна быть предоставлена не менее чем 95% территории. В остальных населенных пунктах пока что вещание обеспечивается спутниковым телевидением (НТВ+ и Триколор ТВ). Напомним, на территории региона почти год назад, 23 октября 2017 года, запустили региональное цифровое вещание в составе пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), в него входят 10 ТВ-каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Кроме того, в «цифре» существует единственный местный телеканал – АИСТ, все остальные региональные каналы на ограниченное время подключаются к федеральному вещанию. Второй мультиплекс (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ) пока что запущен в городах с численностью населения больше 50 тысяч человек. Как пояснил директор Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра Иван Богданов, передатчики РТРС-2 в населенных пунктах помельче смонтированы, подключить их планируют до конца 2018 года. – Однако есть несколько проблем с доведением охвата цифровым вещанием до ста процентов, – заявил Руслан Болотов. – Не во все населенные пункты у нас физически возможно доставить технику. Ресиверы цифрового телевидения до сих пор стоят от 700 рублей до двух-трех тысяч и цены не снижаются. При этом с 2019 года начнется вытеснение аналогового вещания вплоть до полного отключения. Как было озвучено на совещании, окончательный переход на цифровое вещание произойдет после новогодних выходных будущего года – приблизительно с 11 января. Впрочем, пояснил Иван Богданов, аналоговый сигнал к этому времени все еще будет подаваться в трех крупнейших городах региона – Иркутске, Братске и Ангарске. – Я хочу еще обратить внимание на то, что радио «от розетки» тоже со следующего года прекратит работу, – подчеркнула замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Ольга Золоторева. – Останется только цифровое вещание и относительно радио. Она предложила органам местного самоуправления непременно довести эту информацию до населения. Также этот вопрос было решено проработать совместно с региональным Минсоцразвития как ведомством, регулярно общающимся с пожилыми жителями региона, которые в основном и слушают радио через радиоточки. По итогам совещания Руслан Болотов поручил органам местного самоуправления сверить в своих территориях охват цифрового вещания с картой, предоставленной «Ростелекомом». Областному МинЖКХ поручено взять на контроль готовность абонентов региона к переходу на «цифру». Следующая встреча участников реализации госпрограммы состоится через месяц, тогда планируется подвести промежуточные итоги работы. В дальнейшем предполагается встречаться ежемесячно вплоть до ввода цифрового вещания в Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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