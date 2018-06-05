В Иркутской области общественникам будут помогать распространять соцрекламу в СМИ

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области 5 июня в окончательном чтении приняли изменения в закон об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Закон дополнили положениями о содействии в производстве и распространении социальной рекламы и информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, а также о предоставлении площади для публикаций информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в печатных средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти области.

Также в первом чтении приняты изменения в закон о газете «Областная». Как рассказал полномочный представитель губернатора Иркутской области в Законодательном собрании Роман Буянов, внесение изменений обусловлено изменением структуры издания. В марте этого года был упразднён ОГАУ «Издательский центр», который занимался вопросами распространения газеты, данные функции были переданы ОГАУ «Редакция газеты «Областная», которое, в свою очередь, стало автономным, а не казенным учреждением. Законопроектом также уточняются вопросы определения тиража газеты и ее распространения. Ко втором чтению будет подготовлен ряд поправок, в том числе по предложениям депутатов Законодательного собрания Иркутской области.