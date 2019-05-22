В Иркутской области около 90 тысяч человек рискуют остаться без телевещания с июня

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области после перехода на цифровое телевизионное вещание, что произойдёт с 3 июня 2019 года, без ТВ рискуют остаться около 90 тысяч человек. Это около 3,2% жителей, рассказал 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области директор Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра Иван Богданов.

По его словам, в Иркутской области определили 152 станции, и с января 2019 года на всех объектах начали вещание двух мультиплексов. Первый транслировал 10 телевизионных и три радиоканала, второй мультиплекс – ещё 10 телеканалов.

– В результате построенной сети зона охвата Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра составляет 96,8%. По населению это 2 млн 322 тысячи 586 человек, 961 населённый пункт, – рассказал Иван Богданов.

Тех, кого охватить не удалось, планируется обеспечить ТВ с помощью спутникового вещания. Операторы, которые будут без взимания абонентской платы транслировать каналы обоих мультиплексов, определены правительством России. Также жители могут обзавестись специальной приставкой.