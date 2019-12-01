В Иркутской области выбрали журналистов года

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 ноября на «Байкальской прессе» выбрали лучших журналистов Приангарья. В номинации «Корреспондент сетевых СМИ» в тройку лауреатов вошла корреспондент ИА «Телеинформ» Алёна Кашпарова.

Главные награды конкурса – знаки «Золотое перо» – получили три человека. Это журналист Татьяна Алексеева (медиахолдинг «АС Байкал ТВ», Иркутск), главный редактор районных (городских) средств массовой информации Анастасия Чепелева (телерадиокомпания «Диалог», Усть-Кут) и обладатель специального приза «За вклад в развитие региональной журналистики» Игорь Широбоков. Награды победителям вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба главы региона, всего в конкурсе «Журналист года Иркутской области» 18 номинаций и два специальных приза. За них боролись более 260 журналистов, редакторов, фотографов, видеооператоров, сотрудников пресс-служб различных предприятий региона со всей Иркутской области.

Победителем в номинации «Корреспондент печатных средств массовой информации» стала Наталья Федотова (еженедельник «Копейка», Иркутск), в номинации «Публикация в печатных средствах массовой информации» – Ксения Рютина (Полиграфический центр «Зеленая улица», Иркутск).

Телевизионным оператором года жюри признало Евгения Абзарова, (медиахолдинг «АС Байкал ТВ», Иркутск), телевизионным ведущим года – Наталью Ветрову, (медиахолдинг «АС Байкал ТВ», Иркутск); телевизионным корреспондентом года – Татьяну Алексееву (медиахолдинг «АС Байкал ТВ», Иркутск), автором лучшей телевизионной программы стала Наталья Петрова («ИнфоЦентр», Усолье-Сибирское).

Евгения Дмитриева (радио «Комсомольская правда», Иркутск) победила в номинации «Информационная тематическая радиопрограмма». Анастасия Мукатова (радиокомпания «Голос Ангары», Братск) стала автором лучшей развлекательной программы (радиошоу). Радиоведущим года жюри признало Наталью Кравченко (радио «Комсомольская правда», Иркутск).

В номинации «Корреспондент сетевых средств массовой информации» награду получила Анастасия Маркова (информационное агентство «Иркутск онлайн», Иркутск); в номинации «Репортер сетевых средств массовой информации» – Кирилл Бакуркин, («Медиа Союз», Братск).

Для сотрудников средств массовой информации населенных пунктов, где проживает менее 350 тысяч человек, есть специальные номинации. Лучшим корреспондентом печатных районных (городских) средств массовой информации жюри признало Татьяну Ларионову (газета «Байкальские зори», Еланцы); лучшим телевизионным корреспондентом районных (городских) средств массовой информации» – Ирину Казанцеву («ИнфоЦентр», Усолье-Сибирское), лучшим главным редактором районных (городских) средств массовой информации» – Анастасию Чепелеву (Телерадиокомпания «Диалог», Усть-Кут).

Приз в номинации «Дебют» получила Олеся Попова («Братская студия телевидения», Братск). Фотокорреспондентом года второй раз подряд стал Андрей Семакин (еженедельник «Копейка», Иркутск). Лучший информационный проект (акцию) года подготовила Екатерина Грешилова (газета «Байкальские зори», Еланцы); автор лучшего социального проекта (акции) года» – Анастасия Силивончик (телерадиокомпания «Братск», Братск).

Специальный приз «Пресс-служба года» получила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.