В Иркутской области заблокировали 16 сайтов с призывами к революции

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заблокировано 16 интернет-сайтов с запрещённой информацией. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На этих ресурсах, в частности, размещались объявления с предложением купить гражданство, паспорт Российской Федерации и его дубликат, водительские удостоверения, дипломы об образовании, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и другие документы.

Объявления, говорят в прокуратуре Иркутской области, сопровождались призывами пользователей интернета к революции, противоправным действиям, насилию, неуважению к власти. Также публиковались материалы с предоставлением информации о пошаговом изготовлении взрывных веществ и методах их применения и прочая информация о действиях, за которые предусмотрены законодательством России административная и уголовная ответственность.

Вход на сайты был свободным для неограниченного круга лиц, ознакомиться с содержанием интернет-страниц и воспользоваться услугами мог любой пользователь.

По результатам проверки прокуратура Иркутского района предъявила в суд четыре административных исковых заявления о признании информации, размещенной на 16 сайтах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил.