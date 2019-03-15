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15.03.2019

В Иркутской области запустили интернет-проект об истории городов и сёл региона

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-проект «История городов и сёл Иркутской области» стартовал в регионе. Об этом со ссылкой на главу архивного агентства Приангарья Сергея Овчинникова сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас в проект включены более 30 населённых пунктов региона, таких как село Большой Кашелак Куйтунского района, Мольты Аларского района, небольшое село Верхоленск, которое когда-то было городом и центром района. Акцент на небольших поселениях сделан намеренно, так как история крупных населённых пунктов хорошо изучена.

– Даты основания городов и происходившие в них события, зачастую, давно установлены, а сведения о том, когда появилась деревня или небольшой посёлок бывают примерными, с диапазоном в 20-50 лет. Документы, подобранные для реализации интернет-проекта «История городов и сёл Иркутской области», могут быть использованы в научных и образовательных целях, они будут интересны как специалистам, так и тем, кто интересуется историей своей малой родины, – сказал Сергей Овчинников.

Задача проекта – рассказать о возникновении населённых пунктов и основных происходивших в них событиях. Поиск сведений длительный и трудоёмкий. В Государственном архиве Иркутской области 2,6 тысяч фондов, в них хранится более миллиона документов с 1650 года, значительная часть из них – в бумажном виде. Для реализации интернет-проекта специалисты изучают описи дел и вручную разыскивают бумаги.

В электронную базу данных вносят даты основания населённых пунктов, количество проживавших там людей, число дворов, жилых строений, информацию о работавших предприятиях, а также указывают номера фондов, описей, дел, где хранятся документы, чтобы исследователи не тратили время на длительные поиски необходимых материалов.

КООРДИНАТЫ:

  • Информацию размещают на сайте Государственного архива Иркутской области по адресу http://www.гаио.рф/resources/arhiv-inet/.
  • Сведения вносят по алфавиту, используя название населённого пункта.

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