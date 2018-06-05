В мае медиарейтинг Сергея Левченко остался таким же, как и месяцем ранее

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В мае медиарейтинг губернатора Иркутской области Сергея Левченко остался таким же, как и месяцем ранее.

По данным «Медиалогии», он все еще занимает пятое место среди глав регионов СФО и 35-е – среди глав субъектов РФ.

Вообще, за этот месяц рейтинг глав СФО мало изменился – подвижки происходили максимум на один пункт вверх или вниз, тогда как в общероссийском списке происходили «перетасовки» вплоть до 21 пункта вверх.

В сибирском рейтинге позицию на строку выше Сергея Левченко занимает глава Бурятии Алексей Цыденов.На первое место в мае вышел врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, сместив пунктом ниже предыдущего лидера – главу Кемеровской области Сергея Цивилева. На третьем месте стабильно остается губернатор Омской области Александр Бурков.