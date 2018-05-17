В музей, не выходя из дома: «МегаФон» предлагает подборку фильмов про искусство и музейные будни

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Во всем мире 18 мая отмечают День Музеев, а уже завтра, 19 мая, пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Для тех, кто не планирует в эти дни выходить вечером из дома и осматривать музейные экспонаты, есть альтернатива – посмотреть кино. «МегаФон» подготовил подборку фильмов о музеях и искусстве, которые обязательно придутся по душе и сделают вечер выходного дня уютнее и интереснее. Неважно, где вы будете находиться в эти выходные дни: дома, на даче или на природе. Абоненты «МегаФона» могут устроить просмотр в любом месте, где есть связь оператора, с помощью приложения «МегаФон.ТВ» и сверхбыстрого мобильного интернета. А определиться с выбором киноленты поможет подборка фильмов, посвященных музейной тематике. Трилогия «Ночь в музее». Именно этот фильм первым приходит в голову, когда слышишь о мероприятиях, проводимых в рамках Дня музеев. Трилогия рассказывает о том, что работа музейного сторожа не такая простая, как могло показаться на первый взгляд. Ведь самое главное - не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти. «Код да Винчи». Профессор символики Роберт Лэнгдон оказывается втянут в расследование загадочного убийства. Вместе с внучкой убитого, криптологом Софи Невё, Лэнгдон находит подсказки, которые могут пролить свет на это убийство, в работах Леонардо да Винчи. Но пара еще не знает, что по этому следу идут не они одни, а окончанием пути станет не просто раскрытие убийства, а нахождение Святого Грааля, охраняемого древним обществом. «Ван Гог. С любовью, Винсент». Это первый в мире анимационный полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками на досках. Он рассказывает историю живописца Винсента Ван Гога, погружает в мир оживших полотен и раскрывает тайну его гибели. «Как украсть миллион». Действия комедийного фильма разворачиваются в Париже шестидесятых годов и рассказывают удивительную историю жизни талантливого реставратора, который случайно стал участником грандиозной аферы. «Охотники за сокровищами». Фильм основан на реальных событиях – величайшей охоте на сокровища в истории. Во время Второй мировой войны команда из искусствоведов и хранителей музеев объединяется, чтобы спасти известные произведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют их уничтожить. – Современные технологии позволяют нам не зависеть от внешних обстоятельств и планировать свои выходные так, как нам хочется. Например, высокоскоростной интернет и приложение «МегаФон.ТВ» позволят не пропустить важный матч, любимый сериал или передачу. Ведь наслаждаться просмотром можно везде, где бы вы не находились, – отметила директор Иркутского регионального отделения компании «МегаФон» Лариса Бодиева. СПРАВКА: ПАО «МегаФон» – один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: республика Бурятия, республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн. ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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