|Медиа
|18.12.2018
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В музыкальном ТВ-конкурсе «Новая звезда» от Иркутской области участвует группа «Salvatore band»
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Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодая группа «Salvatore band» представит Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Новая звезда». К съемкам четвертого сезона этого проекта уже приступил телеканал НТК «Звезда».
Как сообщает пресс-служба губернатора региона, «Новая звезда» – это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители со всей страны.
Эфиры первого тура конкурса состоятся с 23 по 30 декабря 2018 года включительно. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года. В этот период пройдет масштабное голосование среди телезрителей.
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