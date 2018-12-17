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18.12.2018

В музыкальном ТВ-конкурсе «Новая звезда» от Иркутской области участвует группа «Salvatore band»

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодая группа «Salvatore band» представит Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Новая звезда». К съемкам четвертого сезона этого проекта уже приступил телеканал НТК «Звезда».

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, «Новая звезда» – это масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители со всей страны.

Эфиры первого тура конкурса состоятся с 23 по 30 декабря 2018 года включительно. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января 2019 года. В этот период пройдет масштабное голосование среди телезрителей.

СПРАВКА:

  • «Salvatore band» – группа с единственным в России составом: вокал и квартет саксофонов. Она создана в январе 2018 года Юлией Биховец и Евгенией Данильченко. Все участники бэнда – профессиональные музыканты, развивающиеся в разных музыкальных стилях и жанрах, в их исполнении всем известные хиты обретают иную интерпретацию, в своем авторском творчестве они ищут новые звучания в смешении разных стилей.

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