В поддержку фильма «321-я Сибирская» в Прибайкалье провели телемарафон

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телемарафон в поддержку народного художественного фильма «321-я Сибирская» прошел в Прибайкалье. От Иркутской области в нем участвовала ТК «Аист», а также телекомпании Улан-Удэ и Читы и две радиостанции. Внести посильный вклад в создание фильма мог любой желающий, отправив смс-сообщение. По оценке организаторов, в марафоне приняли участие несколько тысяч жителей Приангарья, Бурятии и Забайкальского края.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и вице-спикер Кузьма Алдаров тоже приняли участие в телемарафоне. Как сообщает пресс-служба ЗС, цель акции – сбор средств на завершение съемок киноленты. По планам режиссерской группы, картина должна выйти во всероссийский прокат до конца 2018 года. Лента рассказывает о героическом подвиге 321-й стрелковой дивизии, сформированной в годы Великой Отечественной войны на территории Забайкальского края. В нее вошли призывники из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и Якутии. Дивизия сражалась, в том числе, в Сталинградской битве, освобождала Украину и дошла до Берлина уже как гвардейская.

Сергей Брилка в прямом эфире телекомпании «Аист» подчеркнул важность создания художественного фильма «321-я Сибирская».

– Наши земляки – образец беспримерного мужества и героизма во имя Родины, ее свободы и независимости, во имя мирного будущего родной земли. Сибиряки стояли на смерть, и их подвиг не должен быть забыт, – сказал спикер. – Особенно важно то, что создатели ленты во главу угла ставят историческую достоверность. Сегодня это имеет принципиальное значение, в первую очередь – для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Напомним, работа над кинолентой началась в 2015 году. В организации съемок фильма оказали поддержку и депутаты областного парламента, в частности, депутаты Кузьма Алдаров, Эдуард Дикунов, Аполлон Иванов, Николай Труфанов.

Часть съемок картины проходила в Нукутском районе, где и местная администрация, и жители оказали содействие киногруппе в решение ряда вопросов. Так, для проживания команды фильма были подготовлены свободные помещения детского оздоровительного лагеря, местные жители и предприниматели бесплатно предоставили мясо, картофель и другие овощи для питания съемочной группы.

– Могу отметить, что в Нукутском районе значительно возрос интерес к теме Великой Отечественной войны и к участию в ней сибиряков. Во многом это связано с проведением съемок фильма. Дети и подростки заинтересовались военной историей своих семей, – отметил Кузьма Алдаров.