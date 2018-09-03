В Приангарье облизбирком потребовал привлечь к ответственности «Байкальские вести»

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье облизбирком потребовал привлечь к административной ответственности газету «Байкальские вести».

Как сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии, заседание рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов прошло 31 августа. В повестку были включены три вопроса.

В частности, была рассмотрена жалоба уполномоченного представителя «Единой России» Татьяны Шевцовой на материалы, опубликованные в специальном выпуске газеты «Байкальские вести». В обращении указывалось, что в газете №39 от 18 августа содержатся агитационные материалы «Гражданской Платформы» (есть указание об оплате из избирательного фонда). На нескольких страницах газеты присутствуют изображения физических лиц, а законом запрещено использование в агитматериалах изображений каких бы то ни было людей, кроме зарегистрированных кандидатов. Более того, газета увеличила тираж и изменила периодичность выхода, что также является нарушением избирательного законодательства, поскольку таким образом выражается предпочтение определенному избирательному объединению. Заявитель просила привлечь к административной ответственности партию и средство массовой информации.

По результатам рассмотрения обращения рабочая группа установила, что нарушены правила размещения агитационных материалов (использованы изображения физических лиц, а также увеличен тираж газеты). На этом основании направлено представление в управление Роскомнадзора по Иркутской области о привлечении газеты «Байкальские вести» к административной ответственности. Кроме того, решено составить протокол об административном правонарушении в отношении «Гражданской Платформы» за нарушение правил размещения агитматериалов в СМИ.

Помимо этого, на заседании рассмотрели два обращения, поступившие от Дмитрия Боярского на публикацию материала «Пять лет: итоги» в газетах «Черемховский рабочий» и «Мое село, Край Черемховский». Заявитель указывал, что в этих изданиях опубликована статья с отчетом о работе партии, участвующей в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Публикация носит агитационный характер, но, по сообщению жалобщика, отсутствует указание на оплату агитматериала из избирательного фонда.

Члены рабочей группы изучили обе публикации, запросили пояснения у газет и избирательного объединения. СМИ сообщили, что в материалах есть сведения об оплате из избирательного фонда, они размещены по краю статьи более мелким шрифтом. Избирательное объединение направило, помимо пояснений, еще и копию платежного поручения, подтверждающего оплату из избирательного фонда этих публикаций.