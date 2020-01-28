В Приангарье создали исторический интернет-квест «Бессмертный Сталинград»

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На портале информационно-методической и образовательной поддержки патриотического воспитания в Иркутской области patriot38.ru создали исторический интернет-квест «Бессмертный Сталинград».

Как сообщают организаторы, квест посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). Он пройдет с 3 по 29 февраля 2020 года. Участникам будет предложено ответить на 10 вопросов из истории Сталинградской битвы, после завершения ответы будут направлены на электронную почту. Каждый участник получит сертификат о прохождении квеста.

«Бессмертный Сталинград» входит в серию интерактивных исторических интернет-квестов, посвященных памятным датам из истории России и Вооруженным силам РФ. Организатор – Центр социальных и информационных услуг для молодежи Иркутской области. Мероприятие проводится с целью сохранения исторической памяти, приобщения к историко-культурному наследию, воспитания чувства патриотизма, нравственности и долга перед Родиной, а также принятия национальных ценностей Российской Федерации в молодежной среде.

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Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (3952) 20-35-37 (отдел патриотического воспитания ОГКУ «ЦСИУМ»).