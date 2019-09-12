В Приангарье впервые проведут межрегиональную «НеКонференцию библиотечных блогеров»

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 9 по 11 октября 2019 года впервые проведут девятую межрегиональную «НеКонференцию библиотечных блогеров» под названием «Библиотека на миллион лайков».

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на директора Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Ларису Сулейманову, это мероприятие – площадка общения библиотекарей, работающих в виртуальной среде: блогах, социальных сетях и других социальных медиа. Это проект Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского, поддержанный Российской библиотечной ассоциацией. Его реализуют уже восемь лет. В этом году мероприятие впервые состоится в Иркутской области. Его организует государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского.

Для участия в нем в Приангарье приедут библиотечные блогеры из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Читы и других городов и поселков России. Библиотекари публичных, школьных, вузовских библиотек самого разного формата встретятся для неформального общения, повышения профессиональных информационных и коммуникативных компетенций, необходимых для продвижения библиотеки в современной социокультурной среде.

В рамках «НеКонференции» будет организован профессиональный тур в Слюдянский район для участия в открытии модельной библиотеки города Байкальска, созданной в рамках нацпроекта «Культура» за счет средств федерального бюджета.