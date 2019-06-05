В соцсетях прошла премьера иркутского документального фильма о ведущем прогноза погоды из Африки

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В социальных сетях состоялась премьера документального фильма «Земляк», повествующего об африканце Франсуа Дембеле, который известен в Иркутске как шоумен и ведущий прогноза погоды.

Как сообщает пресс-служба «Кинокомпании Юрия Яшникова», режиссерский дебют Анастасии Зверьковой увидели жители 30 городов России и Европы, в том числе зрители 38-го московского международного кинофестиваля и студенты Оксфордского университета.

– Успех картины я связываю с удачным выбором главного героя. Известный в Иркутске шоумен и ведущий прогноза погоды африканец Франсуа Дембеле выучился на вагоновожатого и стал водить трамвай. В фильме Франсуа раскрывается как философ из народа. В ответ на жизненные неурядицы, которые всюду преследуют водителя общественного транспорта, он с улыбкой произносит: «Главное в жизни – формирование души». Он убежден, что человек должен приносить пользу людям, – рассказывает режиссер документального фильма Анастасия Зверькова.

После показов в России, Франции, Англии, Норвегии, Латвии, Казахстане и Израиле картина принесла восемь фестивальных побед, включая специальный приз жюри Ringerike International Youth Film Festival (Норвегия), приз за лучший дебют на международном кинофестивале «Саратовские страдания» (Россия), лучший документальный фильм на международном кинофестивале BASTAU (Казахстан).

В ближайших творческих планах Анастасии Зверьковой – съемки своего первого игрового фильма «Даю посадку». Синопсис, написанный для этой картины, победил на региональном конкурсе, организованном министерством культуры и архивов Иркутской области совместно с Иркутским областным кинофондом. Фильм расскажет историю старика, который, несмотря на закрытие сельского аэропорта в 1990-е годы, продолжает поддерживать взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии на случай аварийной посадки.