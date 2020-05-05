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06.05.2020

Выход сериала об ангарском маньяке запланирован на осень 2020 года

Ангарск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Выход сериала об ангарском маньяке Михаиле Попкове запланирован на осень 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера картины Константина Богомолова. Точная дата будет определена продюсерами проекта, уточнил он.

Сериал будет называться «Хороший человек». Роли в картине исполняют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Напомним, Михаил Попков, бывший младший лейтенант МВД, в период с 1994 по 2010 год в районе Ангарска убил и изнасиловал не менее 22 молодых женщин. Был арестован в 2012 году. В общей сложности, по признанию самого Михаила Попкова, он убил 81 человека.

Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения и перед смертью подверглись изнасилованию.

Создатели сериала встретились с Михаилом Попковым, приговоренным к пожизненному заключению. Таким образом, в основу сюжета легли интервью с маньяком.

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Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Специалисты органов занятости региона разработали алгоритм действий, помогающий гражданам, потерявшим работу в онлайн-режиме оформить пособие по безработице. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для пожилых15.04.2020
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