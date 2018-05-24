ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Медиа
25.05.2018

Видеоориентировка в соцсетях заставила иркутянина-грабителя сдаться полиции

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Подозреваемый в краже иркутянин сам сдался полиции, увидев видеоориентировку в соцсетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По словам 23-летнего подозреваемого, они с приятелем ограбили девушку, с которой незадолго до этого познакомились в одном из иркутских супермаркетов. В день инцидента они выпивали, сидя у нее в гостях. Когда после застолья хозяйка квартиры уснула, молодые люди ушли, прихватив с собой телевизор и сотовый телефон.

В полиции отмечают, что похищенную технику мужчина вернул пострадавшей. Сейчас ему предъявлено обвинение по признакам кражи, наказание предполагает до пяти лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей.

Отметим, это уже не первый случай, когда разыскиваемые лица, подозреваемые в разных видах преступлений, сами обращаются в полицию, увидев себя на видео в социальных сетях и СМИ. Так в марте этого года в полицию пришел автоугонщик, которого видеокамеры запечатлели разгуливающим по областному центру обнаженным. В другом случае с повинной в участок явился парень, похитивший телефон у женщины с коляской. Ролик увидела мама и заставила сына сдаться правоохранителям. В обоих случаях видео было распространено полицией, чтобы помочь опознать подозреваемых.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске