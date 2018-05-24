Видеоориентировка в соцсетях заставила иркутянина-грабителя сдаться полиции

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Подозреваемый в краже иркутянин сам сдался полиции, увидев видеоориентировку в соцсетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По словам 23-летнего подозреваемого, они с приятелем ограбили девушку, с которой незадолго до этого познакомились в одном из иркутских супермаркетов. В день инцидента они выпивали, сидя у нее в гостях. Когда после застолья хозяйка квартиры уснула, молодые люди ушли, прихватив с собой телевизор и сотовый телефон.

В полиции отмечают, что похищенную технику мужчина вернул пострадавшей. Сейчас ему предъявлено обвинение по признакам кражи, наказание предполагает до пяти лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч рублей.

Отметим, это уже не первый случай, когда разыскиваемые лица, подозреваемые в разных видах преступлений, сами обращаются в полицию, увидев себя на видео в социальных сетях и СМИ. Так в марте этого года в полицию пришел автоугонщик, которого видеокамеры запечатлели разгуливающим по областному центру обнаженным. В другом случае с повинной в участок явился парень, похитивший телефон у женщины с коляской. Ролик увидела мама и заставила сына сдаться правоохранителям. В обоих случаях видео было распространено полицией, чтобы помочь опознать подозреваемых.