Видеопроект о молодежи сняли в Иркутске

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Видеопроект #ПОКОЛЕНИЕ_ИРКУТСК о молодежи города сняли в областном центре. Его закрытый предпоказ состоялся 20 сентября. Проект – совместная работа видеопроизводственной компании «Burkalo Production» и «Кинокомпании Юрия Яшникова». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

#ПОКОЛЕНИЕ_ИРКУТСК – это своего рода портрет современной молодежи и одновременно обращение к ней. Призыв быть свободными, творческими, смелыми, не скованными страхами и стереотипами.

– Наш регион ежегодно теряет 5-7 тысяч жителей. Таковы данные Иркутскстата. Значительную долю этих потерь составляет молодежь. Основная часть мигрантов предпочитают уезжать в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, Новосибирск.

Так стоит ли оставлять малую родину в поисках лучших перспектив или держаться за родной город до последнего? Разговор на эту тему неизбежно рождается после просмотра проекта #ПОКОЛЕНИЕ_ИРКУТСК, – пишут создатели проекта.

Продюсер Роман Буркало уверен, что город – это то, что формирует человека.

– Он дает возможности, которыми можно воспользоваться или нет. Здесь всё зависит только от тебя. Я намерен реализовать новую концепцию. Не смены места жительства как способа поиска новых возможностей в своей профессиональной сфере, а переезда как раз с целью создания таких возможностей для своего города своими силами. Насколько удастся это реализовать – покажет время, – заявляет Роман Буркало.

Речь о создании видеопродакшена, который бы позволял иркутскому офису удаленно выполнять заказы, полученные на западе России.

Юрий Яшников разделяют позицию коллеги и убежден, что нужно всегда стремиться к развитию и искать пути реализовать весь свой потенциал.

– Через свой потенциал можно оказывать поддержку родному городу, но уже на гораздо более высоком уровне. Как это с успехом делают сегодня Денис Мацуев, Иван Вырыпаев, Андрей Ещенко, Наталья Меркулова и многие другие. Как это делали раньше Михаил Ромм, Леонид Гайдай, Евгений Евтушенко. Знали бы мы эти имена, если бы переезда не случилось? Не уверен, – делится мыслями Юрий Яшников.

Видеоарт #ПОКОЛЕНИЕ_ИРКУТСК стал финальным аккордом и иллюстрацией того, какими условностями сегодня становятся расстояния и точки на карте. На первый план выходит внутренний посыл, который определяет всё в жизни. Напоминанием о том, что его молодежь прекрасна, свободна и не заключена в рамки стереотипов.

Таким же свободным от рамок получился проект. Иркутск мы видим совершенно по-новому. Порой даже возникает вопрос, в каком городе сделаны эти кадры? Режиссером видео выступил Баяр Барадиев из Читы, озвучил проект диктор из Нью-Йорка. Авторам было важно, чтобы за кадром звучал голос-легенда.

Отметим, что проект создан при поддержке администрации Иркутска.