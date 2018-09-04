Виталий Шуба засудил новостной портал в Братске

Братск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор Совета Федерации РФ Виталий Шуба выиграл суд у новостного портала в Братске по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает БСТ.

– Я в свой адрес услышал много лживой информации, передёргивания фактов, которые оскорбляют меня и, полагаю, оскорбляют избирателей, которые мне доверили в прошлый период депутатский мандат. То, что состоялось, я это сделал впервые в жизни. Никогда не подавал, потому что не считал необходимым, – цитирует портал Виталия Шубу.

Уточнятся, что иск был подан к ООО «Медиасоюз» и гендиректору компании Денису Кучменко. По решению суда, ответчики обязаны опубликовать на главной странице сайта ТК «Город» опровержение порочащей сенатора информации. Кроме того, суд взыскал в адрес Виталия Шубы моральный вред.

Как сообщается на сайте ТК «Город» , политик требовал в суде 1 млн рублей за публикацию от 20 августа. В статье, связанной с предстоящими выборами в Заксобрание Иркутской области, освещается деятельность Виталия Шубы. В качестве автора материала указан Денис Кучменко.