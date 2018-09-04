ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Медиа
05.09.2018

Виталий Шуба засудил новостной портал в Братске

Братск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор Совета Федерации РФ Виталий Шуба выиграл суд у новостного портала в Братске по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает БСТ.

– Я в свой адрес услышал много лживой информации, передёргивания фактов, которые оскорбляют меня и, полагаю, оскорбляют избирателей, которые мне доверили в прошлый период депутатский мандат. То, что состоялось, я это сделал впервые в жизни. Никогда не подавал, потому что не считал необходимым, – цитирует портал Виталия Шубу.

Уточнятся, что иск был подан к ООО «Медиасоюз» и гендиректору компании Денису Кучменко. По решению суда, ответчики обязаны опубликовать на главной странице сайта ТК «Город» опровержение порочащей сенатора информации. Кроме того, суд взыскал в адрес Виталия Шубы моральный вред.

Как сообщается на сайте ТК «Город», политик требовал в суде 1 млн рублей за публикацию от 20 августа. В статье, связанной с предстоящими выборами в Заксобрание Иркутской области, освещается деятельность Виталия Шубы. В качестве автора материала указан Денис Кучменко.

ТЕПЕРЬ: новости медиа-отрасли в Иркутской области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске