«Вконтакте» на страже анонимности: российская соцсеть анонсирует реформу приватности

Россия, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Российская социальная сеть «Вконтакте» готовит реформу приватности – пользователи смогут скрывать свою страницу и делать ее доступной только для друзей, а данные репостов увидят только авторы публикации. Об этом сообщает « Газета.Ru » со ссылкой на управляющего директора компании «Вконтакте» Андрея Рогозова.

По его словам, новые функции необходимы, чтобы защитить пользователей от возможных уголовных преследований «за лайки и репосты в социальных сетях». Нововведение, касающееся информации о репостах, станет доступным в течение двух неделю. Кроме того, отметил Андрей Рогозов, в соцсети появятся и другие обновления, о которых будет объявлено позже.

Реформа приватности нужна во «Вконтакте» в связи с тем, что в России увеличивается количество уголовных дел за публикации в социальных сетях, потому что «правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», – считает управляющий директор компании.

Он также напомнил, что в 2017 году в соцсети уже появлялись обновления, призванные обезопасить пользователей. Так, все альбомы с сохраненными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию, рассказал Рогозов. Ранее Mail.Ru Group, которая владеет соцсетью «Вконтакте», выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты.

Стоит отметить, что в последнее время в России выросло число уголовных дел за публикации в интернете. Сейчас, например, лихорадит Алтайский край – как пишет «Газета. Ru», в Барнауле идет сразу несколько судебных разбирательств в отношении интернет-пользователей, репостивших признанные экстремистскими картинки. На слуху аналогичные судебные процессы в Ялте и Пскове. В Иркутской области, впрочем, громких уголовных дел «за лайки и репосты» пока не возбуждалось. В регионе чаще выносились приговоры за размещение нацистской символики и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.