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14.08.2018

«Вконтакте» на страже анонимности: российская соцсеть анонсирует реформу приватности

Россия, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Российская социальная сеть «Вконтакте» готовит реформу приватности – пользователи смогут скрывать свою страницу и делать ее доступной только для друзей, а данные репостов увидят только авторы публикации. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего директора компании «Вконтакте» Андрея Рогозова.

По его словам, новые функции необходимы, чтобы защитить пользователей от возможных уголовных преследований «за лайки и репосты в социальных сетях». Нововведение, касающееся информации о репостах, станет доступным в течение двух неделю. Кроме того, отметил Андрей Рогозов, в соцсети появятся и другие обновления, о которых будет объявлено позже.

Реформа приватности нужна во «Вконтакте» в связи с тем, что в России увеличивается количество уголовных дел за публикации в социальных сетях, потому что «правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», – считает управляющий директор компании.

Он также напомнил, что в 2017 году в соцсети уже появлялись обновления, призванные обезопасить пользователей. Так, все альбомы с сохраненными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию, рассказал Рогозов. Ранее Mail.Ru Group, которая владеет соцсетью «Вконтакте», выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты.

Стоит отметить, что в последнее время в России выросло число уголовных дел за публикации в интернете. Сейчас, например, лихорадит Алтайский край – как пишет «Газета. Ru», в Барнауле идет сразу несколько судебных разбирательств в отношении интернет-пользователей, репостивших признанные экстремистскими картинки. На слуху аналогичные судебные процессы в Ялте и Пскове. В Иркутской области, впрочем, громких уголовных дел «за лайки и репосты» пока не возбуждалось. В регионе чаще выносились приговоры за размещение нацистской символики и призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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