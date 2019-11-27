Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Иркутском районе

Иркутск, 26.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Киножурнал «Ералаш» существует уже более 40 лет. Долгое время в нем могли сниматься только московские дети. Сейчас такая возможность появилась и у маленьких иркутян. Оригинальный проект «Студия Ералаш» – это яркие юмористические сюжеты, где в главных ролях снимаются школьники и молодежь.