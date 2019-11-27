|Медиа
|28.11.2019
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Возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналиста в Иркутском районе
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Иркутский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста в Иркутском районе возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ближайшее время следователями СК России будут допрошены все участники конфликта.
Напомним, 21 ноября съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» проводила видеосъёмку в посёлке Светлый Иркутского района. В какой-то момент двое мужчин стали воспрепятствовать деятельности журналиста, применив к нему физическую силу.