Яндекс: на минувшей неделе иркутян интересовала игра для подростков, курс валюты и солнечное затмение

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Чаще всего на минувшей неделе иркутяне в интернете искали информацию об интерактивной игре для подростков Momo и премьере фильма «Мег: Монстр глубины».

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