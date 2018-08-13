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13.08.2018

Яндекс: на минувшей неделе иркутян интересовала игра для подростков, курс валюты и солнечное затмение

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Чаще всего на минувшей неделе иркутяне в интернете искали информацию об интерактивной игре для подростков Momo и премьере фильма «Мег: Монстр глубины».

Как сообщает Яндекс, жителей города также интересовали курсы валют и солнечное затмение. Также среди популярных запросов смерть режиссёра Дмитрия Брусникина, День строителя, День города в Усолье-Сибирском, болезнь актрисы Марии Симдянкиной. Кроме того, в ТОП-10 запросов недели вошел звездопад в августе и личная жизнь Евгения Петросяна.

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