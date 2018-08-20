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21.08.2018

Яндекс: на неделе иркутяне интересовались футболом, культурой и планетой Нибиру

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян с 13 по 19 августа. Самые популярные матча футбольной Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» (Минск), премьеры фильма «Аксель», а также приближения планеты Нибиру и конца света.

Кроме того, внимание жителей областного центра привлекли слухи об отмене транспортного налога, суть дела «Нового величия» и рождение дочери у телеведущей Леры Кудрявцевой. Из мира спорта иркутяне интересовались боем Александра Емельяненко против Тони Джонсона.

Кроме того, в ТОП тем и событий недели в Иркутске вошли праздники – День воздушного флота и Яблочный Спас. Также горожане интересовались смертью Эдуарда Успенского – великий создатель Чебурашки, крокодила Гены, деревни Простоквашино, Колобков и других советских «мультяшек» скончался в Москве 14 августа.

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