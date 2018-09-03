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04.09.2018

Яндекс: на рубеже лета и осени иркутяне в Сети интересовались политикой и скорбели по Иосифу Кобзону

Иркутск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян за неделю с 27 августа по 2 сентября. На вершине ТОПа – смерть эстрадного певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который скончался 30 августа.

Кроме того, внимание жителей областного центра привлекли слухи об исчезновении председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и телеобращение Владимира Путина, посвященное пенсионной реформе. Напомним, глава государства сообщил, что россиянки будут выходить на пенсию в 60 лет, а также пообещал ряд послаблений.

Также, по данным аналитиков Яндекса, связанные с Днем знаний запросы заняли четыре строчки ТОП-10. Иркутяне искали поздравления с началом учебного года, интересовались прическами на 1 сентября и инструкцией по завязыванию галстука. Еще одна тема оказалась региональной – в Иркутске открылась школа №19, и жители областного центра хотели узнать, есть ли у учебного заведения собственный сайт.

Помимо этого, в ТОП тем и событий недели в столице Приангарья вошли убийство главы ДНР Александра Захарченко, выход компьютерной игры SCUM и премьера российского фильма «Гоголь. Страшная месть».

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