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08.10.2018

Яндекс: в первую неделю октября иркутяне искали в Сети, в основном, зрелища

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс изучил интернет-запросы иркутян с 1 по 7 октября. Как оказалось, самыми популярными темами поиска оказались события, связанные со смешанными единоборствами – две строчки из первой тройки.

Так, иркутяне интересовались боем Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора и в целом UFC 229 – турниром по смешанным единоборствам, который был проведен 6 октября на «Ти-Мобайл-арене» в Парадизе, штат Невада, пригородная территория Лас-Вегаса. Главным событием турнира стал поединок в легком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором. Кстати, экс-чемпиону не удалось одержать победу.

Кроме того, вторым интернет-запросом, набравшим по частоте 100 баллов из 100, стала премьера фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли. Сценарий основан на комиксах издательства «Марвел Комикс» о персонаже Эдди Броке. Фильм является первой картиной в рамках вселенной «Марвел» от компании «Сони».

Еще два зрелища привлекли внимание иркутян с 1 по 7 октября – премьера кинокартины «На районе» и матч футбольной Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал». Кроме этого, иркутяне интересовались праздником День учителя.

Не обошлось и без негативных происшествий. Так, в ТОПе тем и событий за неделю в Иркутске – автомобильные пробки в областном центре и пожар в «Мебель Сити». Также иркутяне хотели больше узнать о смерти артиста Романа Карцева и певца Шарля Азнавура.

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