Яндекс: в первую рабочую неделю сентября иркутяне искали в интернете готовые домашние задания

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян с 3 по 10 сентября. Первое место в ТОПе – 100 баллов из 100 – заняли готовые домашние задания в школу. Жители областного центра искали варианты работ по алгебре и русскому языку за седьмой класс.

Кроме того, сообщает пресс-служба Яндекса, в тройке самых популярных запросов – еще одна «школьная» тема, ЕГЭ и ОГЭ, а также матч футбольной Лиги наций Турция-Россия.

Выборы в Иркутской области заняли только четвертую строчку рейтинга. Напомним, в единый день голосования, 9 сентября, жители Приангарья голосовали за третий созыв Законодательного собрания региона, параллельно проходило более 160 муниципальных кампаний. В связи с этим иркутяне интересовались списком кандидатов в региональный парламент.

Еще три интернет-запроса касались спорта – жители областного центра искали в интернете сведения о Континентальной и Высшей хоккейных лигах, а также о Лиге наций по футболу.

Не обошлось в первую неделю месяца и без популярной песни звезды российского шансона – «3-е сентября» Михаила Шуфутинского. Завершили первую десятку самых популярных интернет-запросов в Иркутске похороны Иосифа Кобзона.