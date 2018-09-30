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01.10.2018

Яндекс: внимание иркутян в Сети за неделю привлекали, в основном, культурные события

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян за неделю с 24 по 30 сентября. Чаще всего горожане интересовались премьерой фильма «Непрощенный», выступлениями фигуристки Алины Загитовой в новом сезоне и поздравлениями с Днем воспитателя.

Кроме того, отмечают аналитики, в иркутский ТОП-10 тем и событий недели вошла премьера еще одного фильма – «Тайна дома с часами». Также среди интернет-запросов – праздники День учителя, День пожилого человека и День мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Еще иркутяне интересовались интернет-мемом «Чи да» и юбилеем украинской певицы Ани Лорак, которой в конце сентября исполнилось 40 лет.

Единственным спортивным событием, которое разбавило череду культурных и светских новостей и привлекло внимание иркутян, стал матч Чемпионата Англии по футболу «Челси» – «Ливерпуль».

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