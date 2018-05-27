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28.05.2018

Яндекс: за неделю иркутян интересовали школьные экзамены, Троица и футбол

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Яндекс проанализировал интернет-запросы иркутян с 21 по 27 мая. Чаще всего в строке поиска оказывались православный праздник Троица и можно ли во время него работать на огороде, ОГЭ по русскому языку и финал футбольной Лиги чемпионов «Реал»-«Ливерпуль».

Также в иркутский ТОП тем и событий недели вошел последний звонок в школах – он прозвенел 24 мая, – премьеры фильмов «Мир Юрского периода-2», «Черновик» и «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», а также клип Егора Крида и Тимати «Гучи». К слову, напомним, Тимати в числе прочих артистов выступит в столице Приангарья 2 июня, в День города.

Кроме того, две новости из первой десятки оказались местными – это фестиваль мыльных пузырей в Иркутске и слухи о взрыве на авиабазе «Белая» в Иркутской области.

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