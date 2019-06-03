«Заповедный спецназ» – НТВ снимает боевик о борьбе с браконьерами на Байкале

Москва, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве стартовали съемки остросюжетного боевика «Заповедный спецназ». Многосерийный фильм повествует о бывшем бойце спецназа Юрии Тарханове, который бросил вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. Главную роль в картине исполнит популярный российский актер театра и кино Максим Дрозд, сообщает НТВ .

По данным телеканала, в основу сюжета легла реальная история Артура Мурзаханова – руководителя группы «Баргузин», которая была создана в 2015 году на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье». Десятки лет в заповеднике процветало браконьерство, а промысловые участки были поделены между криминальными структурами, сросшимися с силовиками. Браконьеры нещадно уничтожали бренд Байкала – промысловую рыбу омуль. Казалось, что изменить ситуацию невозможно, но созданная Артуром Мурзахановым группа из трех человек всего за несколько лет кардинально изменила ситуацию.

Они изъяли более 100 километров браконьерских сетей и участвовали в задержании сотни злоумышленников. За профессионализм и мужество оперативная группа получила народное название «заповедный спецназ».

Именно Артур Мурзаханов стал прототипом главного героя сериала Юрия Тарханова (Максим Дрозд), а «Баргузин» – прототипом команды государственных инспекторов «Рысь». Действие многосерийной картины разворачивается в «Байкальском национальном парке», где «заповедный спецназ» борется с врагом – на суше и в воде. Битва здесь идет не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях – серьёзный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя.