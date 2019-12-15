Житель Байкальска торговал читерским патчем для онлайн-игры

Байкальск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске полицейские задержали злоумышленника, создавшего вредоносную программу для компьютерной онлайн-игры.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 27-летний житель Байкальска оказался одним из участников группы, которая специализируется на создании и распространении программного обеспечения, предназначенного для несанкционированной модификации компьютерной информации. По имеющейся информации, злоумышленник из корыстных побуждений создал программу для компьютерной онлайн-игры и предоставлял к ней доступ пользователям за материальное вознаграждение. Программа позволяла автоматизировать игровой процесс для получения преимущества перед другими игроками.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области и управления «К» МВД России провели обыск в квартире задержанного. Изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. С хакера взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.