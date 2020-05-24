Житель Усть-Илимска осужден за экстремистскую деятельность в соцсетях

Усть-Илимск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 29-летнему жителю Усть-Илимска по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, осужденному назначено наказание – два года лишения свободы условно с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных организациях.

Ранее органы безопасности в войсках совместно с сотрудниками УФСБ по Иркутской области установили, что в 2014 году, находясь в Новосибирске и используя анонимный профиль в социальной сети, мужчина неоднократно размещал видеоматериалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что осознает свою вину и в содеянном раскаивается.

Правоохранительные органы напоминают, что за осуществление экстремистской деятельности, а также участие в запрещенных организациях действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность.