Жителей Приангарья приглашают пройти тематический онлайн-тест по лесным пожарам

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» организовало онлайн-квиз по лесным пожарам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

– Тематический онлайн-тест создан для тех, кто неравнодушен к судьбе сибирской тайги и особо охраняемых природных территорий. Чем больше участников квиза, тем меньше фактов проявления стихии. Ведь один из самых действенных инструментов в профилактике и борьбе с лесным огнем – это знания и сознательное отношение людей к природе, – говорят авторы квиза.

Также сообщается, что тех, кто наберет наибольшее число баллов, ждут призы. Их доставят с учетом всех правил действующего режима самоизоляции. Поучаствовать можно, перейдя по ссылке .