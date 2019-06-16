Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области 20 июня смогут задать вопросы Владимиру Путину. Прямая линия с президентом начнется в 12:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире центральных каналов.

РИА Новости сообщают, что по данным на 16 июня в колл-центры поступило почти 600 тысяч обращений. Согласно статистике, 354 тысячи 607 обращений поступило по телефону, 160 тысяч 926 обращений россияне написали в СМС. Также 27 тысяч 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21 тысяча 56 - из социальных сетей. Кроме того, 20 тысяч 950 обращений - это письма на сайт, а 14 тысяч 119 человек написали ММС-сообщения.

Прием вопросов начался с 8:00 по московскому времени и продлится непосредственно до окончания трансляции прямой линии. Оставить свое обращение можно по телефону с помощью СМС или ММС, через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».