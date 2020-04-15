Жители Иркутской области могут в режиме онлайн оформить пособие по безработице

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Специалисты органов занятости региона разработали алгоритм действий, помогающий гражданам, потерявшим работу в онлайн-режиме оформить пособие по безработице. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой правительство Российской Федерации утвердило новые правила для регистрации граждан с последующим признанием их безработными. Все данные в сфере труда и занятости сейчас собираются и анализируются через единый портал «Работа в России». Граждан просят быть внимательными при заполнении личных данных. Для регистрации в системе необходимо воспользоваться пошаговой инструкцией, перейдя по ссылке .

Кто именно может воспользоваться правом на получение пособия по безработице и как его оформить онлайн, можно узнать, перейдя по ссылке .

В министерстве обращают внимание, что в начале апреля в регионе был увеличен максимальный размер пособия. С учетом районных коэффициентов его максимальная величина в южных районах - 14 тысяч 556 рублей, в северных – 15 тысяч 769 рублей. Перерасчет пособия производится в беззаявительном режиме.