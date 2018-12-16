|Медиа
|17.12.2018
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Жительница Братска и космонавт Роскосмоса прочли дуэтом стихотворение о звездах
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Братск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Братска Елена Устьянцева и космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин записали дуэтом стихотворение, написанное самой братчанкой. Оно, разумеется, посвящено космосу.
Как сообщает ТК «Город», в акции участвовала и Елена Устьянцева, но ее письмо тогда
– Чуть позже я отправила это же стихотворение и еще одно на официальные страницы в соцсети наших российских космонавтов, которые в тот момент были на орбите, – вспоминает Елена Устьянцева. – Отправила и забыла. А уже в марте, после того, как экипаж вернулся на Землю, мне ответил Александр Мисуркин. Он очень тепло отозвался о моих стихотворениях. Поблагодарил за энергию, которая исходит от них.
Она отправила ему еще несколько своих творений, и одно из них Александр Мисуркин предложил ей записать дуэтом. Недолго думая, поэтесса полетела в Москву. Стихотворение записали осенью этого года в профессиональной студии.
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