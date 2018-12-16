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17.12.2018

Жительница Братска и космонавт Роскосмоса прочли дуэтом стихотворение о звездах

Братск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Братска Елена Устьянцева и космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин записали дуэтом стихотворение, написанное самой братчанкой. Оно, разумеется, посвящено космосу.

Напомним, в 2017 году госкорпорация «Роскосмос» и Mail.ru Group запускали проект «Письма в космос» – космонавтам на МКС можно было отправить любое послание. В итоге они получили, кстати, более 12 тысяч писем, видеоответ на лучшие из них записали Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.

Как сообщает ТК «Город», в акции участвовала и Елена Устьянцева, но ее письмо тогда не прочитали.

– Чуть позже я отправила это же стихотворение и еще одно на официальные страницы в соцсети наших российских космонавтов, которые в тот момент были на орбите, – вспоминает Елена Устьянцева. – Отправила и забыла. А уже в марте, после того, как экипаж вернулся на Землю, мне ответил Александр Мисуркин. Он очень тепло отозвался о моих стихотворениях. Поблагодарил за энергию, которая исходит от них.

Она отправила ему еще несколько своих творений, и одно из них Александр Мисуркин предложил ей записать дуэтом. Недолго думая, поэтесса полетела в Москву. Стихотворение записали осенью этого года в профессиональной студии.

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