Жителям Приангарья предлагают в этом году выкладывать фото с георгиевскими ленточками в соцсети

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2020 году в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике Иркутской области.

Как отмечается, обычно ленточки на улицах населенных пунктов раздают волонтеры, проходят массовые мероприятия. В этом году в связи с пандемией коронавируса от традиционных форматов пришлось отказаться.

– Всего в Иркутскую область поступило более 160 тысяч георгиевских ленточек. Мы распределили их по всем муниципалитетам региона. На местах ленточки будут раздавать людям. В первую очередь, тем, кто сегодня на передовой, – врачам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам. В рамках акции #МыВместе волонтеры будут доставлять ленточки вместе с продуктами и лекарствами на дом тем, кто находится в группе риска, – отметил и.о. министра молодежной политики Иркутской области Егор Луковников.

Поскольку акция проходит в онлайн-формате, фотографии с ленточками можно выкладывать в социальные сети. Напомним, что георгиевская ленточка – символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.