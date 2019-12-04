Журналистов и блогеров Приангарья приглашают поучаствовать в конкурсе на тему экологии

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 декабря стартовал конкурс публикаций в соцсетях и СМИ, направленный на внедрение экологичного образа жизни, рассказала на пресс-конференции 4 декабря его организатор – директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.

Конкурс «Минута для будущего. СМИ» проводится совместно с «РТ-НЭО Иркутск». Предусмотрены две номинации – для физических лиц и редакций СМИ. В каждой из них победителя ожидает гран-при, вручат и несколько других полезных призов.

– Конкурс проходит до 15 февраля 2020 года. В этот срок участники – а это может быть любой пишущий человек – должны освещать на своей личной странице в соцсетях позитивные изменения по экопривычкам и раздельному сбору отходов, – отметила Наталья Еремеева. – Можно писать по всем темам, перечисленным в положении о конкурсе, или выбрать что-то одно. Для физлиц предусмотрено условие – сопровождать тексты определенным хештэгом, по которому мы потом сможем найти эти публикации.

Автор самого популярного и цитируемого поста получит недельную путевку в Швейцарию, чтобы отдохнуть и познакомиться с местными экопривычками и процессом переработки отходов. Лучшая новость на тему экопривычек во второй номинации – в средствах массовой информации – будет отмечена аналогичным призом, только ее автора ждет поездка в Южную Корею. По итогам путешествий необходимо подготовить публикацию, чтобы жители региона тоже смогли ознакомиться с экопривычками других стран.

Первые призы предоставлены партнерами фонда «Подари планете жизнь», живущими в Швейцарии, – Марселем и Иннессой Брунер, Борисом Жилиным, а также компанией «РТ-НЭО Иркутск». Призы в номинациях «Лучшее содержание», «Лучшая поддержка региональной акции», «Лучшая команда», «Творческий подход» и «Лучшая PR-программа в малых городах и селах» предоставлены другими партнерами конкурса. Информация о победителях будет опубликована не позднее 1 марта 2020 года.

КООРДИНАТЫ:

Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке .

. Телефон для справок: 8-902-577-56-98.