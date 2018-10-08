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09.10.2018

Журналистов Приангарья приглашают поучаствовать в конкурсе «Правда и справедливость»

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - ОНФ и Союз журналистов России запустили всероссийский конкурс журналистских работ «Правда и справедливость». Сотрудников СМИ Иркутской области приглашают принять участие. Работы принимаются до 15 ноября 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.

– В этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» президента РФ Владимира Путина, – говорят в Народном фронте. – Эти темы затрагивают наиболее чувствительные стороны жизни людей – демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

Каждая работа будет оцениваться по нескольким критериям – соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство.

Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной 2019 года. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса, тематикой конкурсных работ и отправить заявку можно на официальном сайте фонда ОНФ «Правда и справедливость».

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