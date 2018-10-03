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04.10.2018

«Зима близко»: пользователи соцсетей комментируют первый снег в южном Прианагарье

Интернет, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На юге Иркутской области 4 октября, как и обещали синоптики, выпал первый снег. При этом, как сообщает Гидрометцентр, ещё 2 октября в Иркутске был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который до этого был установлен в 1940 году. Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на резкое изменение погоды.

Многие пользователи отметили, что теперь одномоментно можно наблюдать сразу три сезона: под снегом можно видеть не только жёлтые листья, но и всё ещё зелёную траву.

Кое-кто в первом снеге увидел предвестник грядущей зимы и даже уже задался вопросом, а не пора ли наряжать новогоднюю ёлку.

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Winter is coming

Публикация от Olga Vlasova (@sumerki_shastya)

Острее всего, как обычно, на первый снег, а, значит, и гололёд среагировали автомобилисты. Особенно болезненно осадки воспринимаются из-за ежедневного коллапса на левом берегу, который уже несколько дней стоит из-за ремонта участка объездной дороги Университетский-Первомайский.

Снег выпал не только в Иркутске и близлежащих городах, но и, например, по Култукскому тракту,  в Байкальске, Тулуне.

Как сообщают в Гидрометцентре России, в ночь на 3 октября над Иркутской областью сформировался новый циклонический вихрь, который существенно и подпортил погоду в Прибайкалье. Ненастная погода с дождём, снегом и сильным ветром до 23 м/с ожидается в большинстве районов Иркутской области. ГУ МЧС по региону обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер личной безопасности при таких обстоятельствах. Особенно нужно учитывайть метеорологические условия при планировании поездок на дальние расстояния. При получении неблагоприятного прогноза желательно отказаться от них из-за возможного ухудшения дорожной обстановки.

Впрочем, говорят синоптики, зима в регион пришла не окончательно, уже в 7 октября над просторами Байкала распространится антициклон с запада, жителей порадуют солнечные и тёплые дни.

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