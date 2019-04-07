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08.04.2019

Иркутские геологи отметили 70-летие Института земной коры

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские геологи отметили свой профессиональный праздник и семидесятилетний юбилей Института земной коры СО РАН. В честь этого события сотрудники учреждения рассказали журналистам о сделанных открытиях и планах на будущее.

Институт земной коры (в прошлом Институт геологии Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР) появился в Иркутске в 1949 году. Он стал первым в Сибири институтом в системе Академии наук и по сей день – одно из ведущих академических учреждений России, имеющее авторитет в мировом научном сообществе.

По словам директора Института Дмитрия Гладкочуба, одно из главнейших достижений иркутских геологов – открытие алмазоносной провинции в Якутии. Ученые при освоении территории Нижней Тунгуски обнаружили якутские кимберлиты – горные породы, которые в своем составе часто содержат алмазы промышленных концентраций. Так в мире появились якутские бриллианты.

Не менее драгоценное открытие института – находка месторождения золота.

– Сотрудник нашего учреждения Владимир Буряк получил Ленинскую премию за открытие Сухого лога – золотоносного участка, крупнейшего в России, а может даже во всем мире. К его освоению сейчас приступает «Ростех» с партнерами. Наши специалисты работают с этими структурами в части изучения месторождений и технологии извлечения мелкого золота из черных сланцев, – отметил Дмитрий Гладкочуб.

Много работ Институт земной коры выполнил во времена строительства БАМа. Все геологические изыскания под трассу магистрали и ее тоннели сделали сотрудники учреждения. Впрочем, как и при строительстве знаменитой трубы Восточная Сибирь – Тихий океан. Тогда иркутским геологам предстояло выбрать сейсмобезопасный путь ее возведения. Проведя ряд исследований, Институт определил, что проложить трубу необходимо по северному направлению, вдали от Байкала. Так геологи предотвратили возможную катастрофу.

Кроме того, за время существования Института земной коры открыто 27 новых минералов.

– Минералы открываются очень сложно, это все равно, что открыть новую звезду. Необходимы фундаментальные научные исследования. Первый камень – тажеранит, сотрудники Института открыли в 1969 году, последний – в 2017. Ему дали имя – ванадиопаргасит, – рассказала научный руководитель музея минералов при Институте земной коры СО РАН Лариса Иванова.

Многие минералы, открытые иркутскими геологами, имеют интересные названия. Например, земкарит, названный в честь самого Института земной коры. Или флоренсовит, который носит имя директора-организатора учреждения Николая Флоренсова. Одинцовиту присвоено имя Михаила Одинцова, также директора Института и одного из первых открывателей якутских алмазов.

С тажеронитом связана интересная история. Его обнаружили в 1969 году в Тажеранских степях Ольхонского района. Когда сибирский минерал утверждался на международном уровне, в Москве в то же самое время в Институте физики земли синтезировали его аналог и дали ему имя – фианит (от аббревиатуры ФИАН – Физический институт Академии наук). По сути, выведенный московскими учеными минерал должен был называться синтетическим аналогом тажеранита, но так как все происходило одновременно, искусственный камень получил отдельное название, которое дали ему в Москве.

Сейчас Институт земной коры в Иркутске занимается двумя новыми направлениями: геология месторождения нефти и газа и комплексное использование минерального сырья, взятого из отвалов золотодобывающей промышленности, теплоэлектростанций и горно-обогатительных комбинатов. Институт извлекает полезные компоненты из отходов промышленной переработки.

По словам директора Института Дмитрия Гладкочуба, за этим направлением – будущее, поэтому иркутские геологи так активно по нему работают.

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