«Книгамарт» в Иркутске: популяризация науки – дело тонкое

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дискуссия на тему «Может и должна ли наука быть популярной?» состоялась в Иркутске в рамках книжного фестиваля «Книгамарт». Напомним, фестиваль проходит в Иркутске с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступают Иркутская нефтяная компания и правительство региона. Обсудить, как популяризировать науку, не искажая фактов, и при этом научить людей самостоятельно распознавать фейки, собрались ученые, преподаватели, библиотекари как из Иркутска, так и из других городов. – Сейчас на многих площадках о науке рассказывают люди, позиционирующие себя как блогеры, но их знания очень поверхностны. Однако у несведущих людей они вызывают доверие, – отметила завкафедрой ювелирного дизайна и технологий ИРНИТУ Раиса Лобацкая. – Кроме того, сегодняшняя студенческая аудитория не очень любит читать, но охотно многое воспринимает на слух. А прослушав какую-то популярную информацию, они считают, что знают все об этом вопросе. – В наше время поток научных знаний стремительно растет, их объем увеличивается, – отмечает директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор Сергей Язев. – Каждый житель Земли является профессионалом в очень узкой области знаний, а 99,9% знаний от них очень далеки. И при этом, по крайней мере, по естественным наукам 70% информации в интернете недостаточно достоверны. А РЕН ТВ и ТВ3 вообще все неправильно говорят, но при этом их постоянно смотрят 8% телезрителей. А потом бабушки звонят к нам в обсерваторию, и приходится работать в режиме психолога – нет, конца света не будет, астероид летит мимо. Преподаватель ИГУ, доцент Иван Петрушин отмечает, что особенность нашего времени заключается еще и в том, что сегодня «нет профессий на всю жизнь, что влечет за собой вызовы, неопределенность». – Это ситуация, когда надо полностью менять методы обучения людей и получения ими знаний, – подчеркивает он. Сергей Язев отмечает, что больше внимания нужно обращать на научную методологию, а не на содержание, «а с этим у нас очень плохо». – Между тем понимая научную методологию, человек уже сам сможет отличать факты от вымысла, – отмечает он. При этом все участники дискуссии сходятся во мнении, что человек, не являющийся ученым, не может стать популяризатором научных знаний, не искажая при этом их. – Но очень многое зависит от личности популяризатора, чьей задачей является интегрирование научных и культурных знаний с обществом, – отмечает Раиса Лобацкая. – Далеко не каждый ученый может выступить в этой роли. Но часто люди не оценивают себя и свои способности здраво. Она также отметила, что в России сейчас начинают развиваться такие направления популяризации, как «научные комиксы или интерактивные музеи, объединяющие науку и искусство». Но при этом эксперт подчеркивает, что популяризация науки всегда требует больших денег. Между тем ученый, генетик Анна Козлова, живущая и работающая между Москвой и Краковом и активно занимающаяся популяризацией, отмечает, что при правильном подходе привить интерес к науке отнюдь не так сложно, как кажется, главное – найти правильный подход: – Большинство просто недооценивает, насколько глубоко сегодня мы все погружены в науку и технологии. Поэтому современным детям такие вещи объяснить отнюдь не так сложно – если правильно выбрать язык. А площадкой для диалога, в частности, могут стать библиотеки. – Библиотеки воспринимаются многими только как культурно-общественное пространство, хотя почти все они ведут научную деятельность, – отмечает преподаватель ИФИЯМ ИГУ и сотрудник «Молчановки» Софья Мельникова. – И они могут выступать в роли коммуникационной площадки. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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