Мы ждем перемен: иркутские эксперты оценили грядущие изменения в системе аспирантуры

Москва, Иркутск, 7.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Глава РАН Александр Сергеев анонсировал скорые перемены в системе аспирантуры за счет сокращения числа лекций и введения обязательного написания научной работы по итогам обучения. Срок учебы в аспирантуре может увеличиться, а обязательным атрибутом станет научная работа. Телеинформ решил выяснить, как к такому нововведению относится профессиональное сообщество иркутских вузов. Начальник управления аспирантуры и докторантуры ИГУ Василиса Поплевко, комментируя ситуацию, отмечает: после того, как вступил в действие федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», аспирантура стала третьей ступенью высшего образования. - Действительно, теперь аспиранты имеют статус обучающегося. Для них, как и для бакалавров, специалистов и магистрантов организован учебный процесс, который предполагает посещение лекций, практических занятий, а также подготовку научно-квалификационной работы (диссертации). Учебный процесс довольно насыщен, и практически половину срока обучения аспиранты тратят на сдачу зачетов и экзаменов, - говорит эксперт. Непосредственно на подготовку диссертации остается не так много времени, причем по некоторым направлениям подготовки срок обучения в аспирантуре составляет три года (при очном обучении), поэтому не многие аспиранты успевают подготовить диссертации в период обучения в аспирантуре и по факту защищаются в течение года- двух после окончания аспирантуры. - С таким подходом к подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре (аспирантура – третья ступень высшего образования) не удалось увеличить количество защит аспирантов и в целом по России. Если подготовка аспирантов будет возвращена к прежнему подходу (сдача кандидатских экзаменов, подготовка диссертации), тогда возрастет качество диссертационных работ и количество защит диссертаций аспирантами, - считает Василиса Поплевко. По словам заведующей отделом аспирантуры и докторантуры ИРНИТУ Юлии Миловой, вуз, безусловно, заинтересован в открытии научной аспирантуры, так как с переходом аспирантуры в уровень образования значительно сократилось количество защит диссертаций. - Нынешние аспиранты большую часть времени отводят образовательной подготовке, сдаче зачетов, экзаменов. Научная составляющая уходит на второй план. По окончанию аспирантуры они защищают научно-квалификационную работу, без представления ее в диссертационный совет. В результате выпускники аспирантуры, получив диплом, не могут полноценно заниматься преподавательской деятельностью, так как не получили ученую степень, - отмечает специалист. В настоящее время в аспирантуре ИРНИТУ обучается 273 человека, из них на очном отделении – 242 человека, заочно - 31. Среди них 215 аспирантов на бюджетной основе и 58 - оплачивают свое образование. В прошлом году был первый выпуск аспирантов гуманитарного направления, обучающихся три года. Из 52 выпускников только девять защитили диссертации (17,3 %). Проректор по учебной работе ИрГУПС Сергей Куценко отмечает, что современная система обучения аспирантов в рамках подготовки кадров высшей квалификации сведена не только к научным исследованиям, но и учебе, то есть аспиранты посещают лекции: слушают философию, изучают иностранный язык и дисциплины педагогики. По окончанию обучения им выдается диплом «Преподавателя-исследователя». И, конечно, в данной ситуации обучение молодых ученых педагогике особенно важно. Кроме того, есть дисциплины, которые посвящены основам исследования: патентоведение, основа научных исследований и другие специальные дисциплины. А это уже, в свою очередь, помогает им в дальнейшем при работе над диссертациями. - Я считаю, что делать аспирантуру именно в вузах абсолютно научной - неправильно. Конечно, аспиранты должны бОльшую часть времени уделять своим исследованиям и разработкам, но сокращать при этом количество лекций у них не надо. Возможно, стоит подкорректировать какие-то образовательные программы для аспирантов, но делать это с учетом той сферы деятельности, в которой они находятся. Что касается временных рамок, то могу сказать конкретно про наш вуз - четыре года для технической аспирантуры в очной форме и пять лет в заочной – это оптимальный срок. Однако для других направлений науки, возможно, нужны другие рамки, - говорит Сергей Куценко. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... взгляд из иркутска

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