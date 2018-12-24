Сергей Язев: Иркутск становится уникальным городом в РФ по количеству планетариев

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), -Иркутск становится уникальным городом в РФ по количеству стационарных планетариев. Об этом 25 декабря рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Он отметил, что сейчас идет монтаж планетария в иркутской школе №19, который будет запущен в 2019 году. Это крупнейший школьный планетарий в России, подчеркивает астроном. Позже станет известен график его посещений и мероприятий в нем.

Кроме того, сейчас монтируется малый планетарий с куполом 4,5 метра в лицее ИГУ – он также будет запущен в 2019 году. Аналогичный работает с 2017 года в школе №69 в иркутском микрорайоне «Эволюция».

В результате Иркутск становится уникальным среди российских городов по количеству стационарных планетариев, резюмировал ученый.