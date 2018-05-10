Сергей Язев в проекте "Аргументы и фейки": "Если космос и может негативно влиять на Землю, опасаться пыли нужно в последнюю очередь"

Интернет, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Космическая пыль негативно влияет на климат Земли - каждый день на планету оседает несколько десятков тонн пыли, сообщили недавно некоторые СМИ. Научно-популярный проект Телеинформа «Аргументы и фейки» не смог пройти мимо очередной околонаучной сенсации. - Частички космической пыли становятся облаками в верхних слоях атмосферы, а затем попадают в ил Мирового океана и в ледники Антарктиды. Космическая пыль негативно влияет на климат Земли и на жизнь людей, - сообщается в новости. - Влияние комической пыли пока невелико, но в будущем все резко изменится. Ученые выяснили, что концентрация космической пыли огромна в ледниках. Из-за глобального потепления ледники тают, попадая в Мировой океан. В результате в океане повышается уровень гелия-3, кобальта, железа и никеля, из которых, собственно, и состоит пыль. То есть состав воды в Мировом океане изменится. Эксперт проекта, профессор, доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев прокомментировал тревожный посыл интернет-журналистов: - В этом сообщении много странного. Количество пыли, ежедневно попадающей из космоса в атмосферу Земли, достоверно неизвестно (оценки сильно разнятся), но скорее всего, ее даже больше, чем указано. Частички космической пыли действительно могут стать ядрами конденсации для формирования так называемых серебристых облаков - красивого явления на высоте около 80 км - если там окажутся пары воды, а температура будет достаточно низкой. Так было всегда, все 4,6 миллиарда лет, которые существует Земля, и в былые времена на Землю падало куда больше пыли, чем сегодня - сейчас Солнечная система "гораздо чище", чем была раньше. Поэтому утверждение - "космическая пыль негативно влияет на климат Земли и на жизнь людей" остается непонятным. Что значит - негативно? Жарче или холоднее? Что имеется в виду? А чем космические пылинки мешают людям? Если пыль ВСЕГДА попадала из космоса на Землю (и честно говоря, мало на что влияла, да и сейчас не влияет) - о чём тогда речь? Теперь про таяние ледников и попадание содержащейся там пыли в океан. Во-первых, пыли там мало - все, кто видел ледники, поражался их прозрачностью. Гораздо больше пыли, попадающей и на лёд, и в океан, поднимают ветры, в то время как вклад космической пыли тут мизерен. Что же касается состава пыли... Ее состав точно такой же, что и состав земного вещества, а также состав веществ, содержащихся в любом литре океанской воды. Там тоже есть кобальт, железо, никель, алюминий, кальций - в общем, вся таблица Менделеева. Даже если бы космическая пыль сыпалась на нас в гораздо больших количествах, это никак не повлияло бы на состав океана - химия и пыли, и океана отражает первичный состав газопылевого облака, из которого когда-то образовалась Солнечная система. В общем, если уж космос и может негативно влиять на Землю - то опасаться пыли нужно в последнюю очередь, - подчеркивает эксперт проекта «Аргументы и фейки» Сергей Язев. Напомним, ежедневно в Сети появляется множество "научных сенсаций", поражающих воображение (пришельцы и НЛО, внеземная жизнь и тайны древних цивилизаций, искусственный разум и предсказания катастроф...). Иногда за этим стоит действительно информация о реальных открытиях, но чаще, увы, такие сообщения — не более чем фейки. В проекте "Аргументы и фейки" Телеинформ представляет взгляд настоящих ученых на заголовки и содержание подобных новостей и призывает читателей сохранять здравый смысл и перепроверять любую шокирующе звучащую информацию. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... аргументы и фейки

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