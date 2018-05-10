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11.05.2018

Сергей Язев - в проекте "Аргументы и фейки": Наука не знает наверняка, как появилась жизнь на Земле - но точно не из меди и цианида

Интернет, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новые сенсации принес интернет – на этот раз из области происхождения жизни на Земле. Как сообщили некоторые интернет-ресурсы, жизнь на нашей планете зародилась из меди и цианида. Телеинформ вместе с экспертом научно-популярного проекта «Аргументы и фейки» не без интереса всмотрелись в данное сообщение.

К слову, в информации указывается, что открытие сделали «специалисты из Гарварда» по итогам ряда экспериментов.

- Смесь меди и цианида при облучении ультрафиолетом может помочь в создании РНК-нуклеотида. Ученые использовали данный метод для синтеза гликольальдегида и глицеральдегида, которые играют важнейшую роль при фотосинтезе и гликолизе, - поделились выводами гарвардских экспериментаторов авторы сообщения.

  • Традиционно «сенсацию из интернета» комментирует эксперт проекта «Аргументы и фейки», профессор, доктор физико-математических наук, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев:

- Остается только вздохнуть. Мы до сих пор не знаем, как появилась жизнь на Земле - зародилась ли она на нашей планете или принесена из космоса в готовом виде. Но что можно сказать совершенно точно - жизнь НЕ зародилась из меди и цианида (цианидами химики называют соли ядовитой синильной кислоты). Кстати, в самом сообщении сказано, что смесь этих веществ только ПОМОГАЕТ формированию рибонуклеиновой кислоты (РНК), предположительно лежащей в основе земной жизни. Но живые существа не состоят ИЗ меди и цианидов, что знает любой, кто изучал школьную биологию. Современное искусство заголовков, которые не отражают содержание текста (а иногда ему противоречат), продолжает поражать, - отмечает Сергей Язев.

  • Напомним, ежедневно в Сети появляется множество "научных сенсаций", поражающих воображение (пришельцы и НЛО, внеземная жизнь и тайны древних цивилизаций, искусственный разум и предсказания катастроф...). Иногда за этим стоит действительно информация о реальных открытиях, но чаще, увы, такие сообщения — не более чем фейки в погоне за трафиком. В проекте "Аргументы и фейки" Телеинформ представляет взгляд настоящих ученых на заголовки и содержание подобных новостей и призывает читателей сохранять здравый смысл и перепроверять любую шокирующе звучащую информацию.

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