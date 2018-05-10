|Наука
|11.05.2018
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Сергей Язев - в проекте "Аргументы и фейки": Наука не знает наверняка, как появилась жизнь на Земле - но точно не из меди и цианида
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Интернет, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новые сенсации принес интернет – на этот раз из области происхождения жизни на Земле. Как сообщили некоторые интернет-ресурсы, жизнь на нашей планете зародилась из меди и цианида. Телеинформ вместе с экспертом научно-популярного проекта «Аргументы и фейки» не без интереса всмотрелись в данное сообщение.
К слову, в информации указывается, что открытие сделали «специалисты из Гарварда» по итогам ряда экспериментов.
- Смесь меди и цианида при облучении ультрафиолетом может помочь в создании РНК-нуклеотида. Ученые использовали данный метод для синтеза гликольальдегида и глицеральдегида, которые играют важнейшую роль при фотосинтезе и гликолизе, - поделились выводами гарвардских экспериментаторов авторы сообщения.
- Остается только вздохнуть. Мы до сих пор не знаем, как появилась жизнь на Земле - зародилась ли она на нашей планете или принесена из космоса в готовом виде. Но что можно сказать совершенно точно - жизнь НЕ зародилась из меди и цианида (цианидами химики называют соли ядовитой синильной кислоты). Кстати, в самом сообщении сказано, что смесь этих веществ только ПОМОГАЕТ формированию рибонуклеиновой кислоты (РНК), предположительно лежащей в основе земной жизни. Но живые существа не состоят ИЗ меди и цианидов, что знает любой, кто изучал школьную биологию. Современное искусство заголовков, которые не отражают содержание текста (а иногда ему противоречат), продолжает поражать, - отмечает Сергей Язев.
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