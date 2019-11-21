В Денисовой пещере на Алтае нашли древнюю фигурку пещерного льва

СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН раскопали в Денисовой пещере на Алтае изготовленную из бивня мамонта фигурку пещерного льва, возраст которой – около 45 тысяч лет. Это первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, найденное в Сибири. Как сообщает «Наука в Сибири», размер фигурки – 42 мм в длину, 8,5 мм в ширину, 11 мм в толщину. У нее утрачена голова, но по форме туловища исследователи предполагают, что это изображение пещерного льва, или, как его называют в отечественной науке, – тигрольва. Животное с подтянутым брюхом, с отодвинутыми назад сомкнутыми задними конечностями – скорее всего, оно «зафиксировано» в беге галопом, прыжке либо оно только готовится к прыжку и застыло в характерной для кошачьих «позе вынюхивания». На теле зверя нанесен орнамент в виде 18 рядов из четырех насечек. Исследователи провели трасологический анализ фигурки и обнаружили на ней остатки красной охры, сконцентрированные в основном на правом боку животного, в районе брюшной полости. Это может интерпретироваться как кровоточащая рана, нанесенная хищнику другим хищником во время боя или охоты. – Это первое подобное скульптурное изображение, известное на территории Сибири, всей Северной и Центральной Азии и первая зооморфная скульптура такой древности. В истории палеолита Сибири известны зооморфные фигурки, но они, как правило, не старше 23-21 тысяч лет. Возраст же этой пока не установлен, но она располагается в географическом контексте, который, по данным радиоуглеродного анализа, произведенном в Оксфордском университете, и оптического анализа, имеет возраст около 45 тысяч лет. Хронология еще будет уточняться, но изображение в любом случае не моложе 30 тысяч лет. То есть это самый древний артефакт такого вида, – рассказывает заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН член-корреспондент РАН Михаил Шуньков. В мировой археологии известно около 25 изображений пещерного льва. Прямых аналогий фигурки с ними ученые не нашли, однако по своей стилистике она наиболее близка к изображению пещерного льва, обнаруженного в одной из пещер в Швабском Альбе (юг Германии, Швейцария). Мамонт, из бивня которого была сделана фигурка, в окрестностях Денисовой пещеры не обитал, ближайший его ареал – северные предгорья Алтая. Это приблизительно 100-120 км от знаменитой пещеры. Однако животное – в виде фрагментов зубов, бивней – постоянно обнаруживается в пещере. Эти материалы, как и многие другие, найденные в Денисовой пещере, были туда привнесены. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: сфо Тэги: View the discussion thread.