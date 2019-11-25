19 сотрудникам ИСЗФ СО РАН присвоили почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»

Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - 19 сотрудникам Института солнечно-земной физики СО РАН за многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН». Свидетельства о награде и значки вручены на заседании Ученого совета института в ноябре.

Почетного звания удостоены старший научный сотрудник лаборатории физики нижней и средней атмосферы Александр Белецкий, техник 1 категории Байкальской астрофизической обсерватории Татьяна Боровик, ведущий инженер-энергетик радиоастрофизической обсерватории Игорь Домышев, научный сотрудник Саянской солнечной обсерватории Марина Кравцова, старший научный сотрудник этой обсерватории Анна Луковникова и техник 1 категории обсерватории Юлия Шубина. Документы и значок вручены также технику 1 категории лаборатории строения солнечной атмосферы Татьяне Липиной, старшему научному сотруднику лаборатории развития новых методов радиофизической диагностики атмосферы Валентину Лебедеву, младшему научному сотруднику лаборатории изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы Ольге Магер и ведущему научному сотруднику этой лаборатории Павлу Магеру. Наградой отмечены электромонтер Валерий Маркелов, инженер обсерватории радиофизической диагностики атмосферы Александр Новоселов, старший научный сотрудник лаборатории исследования динамических процессов в ионосфере Алексей Ойнац, техник 1 категории Байкальской астрофизической обсерватории Лидия Сушкова, бухгалтер 1 категории Елена Терещук, электромонтер обсерватории радиофизической диагностики атмосферы Владимир Трашков, слесарь-ремонтник этой обсерватории Николай Трашков, техник радиоастрофизической обсерватории Саян Хахаев и техник 1 категории лаборатории мониторинга солнечной активности Александр Шитов.

Директор института, член-корреспондент РАН Андрей Медведев поздравил всех сотрудников, получивших почетное звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН»:

— Вы посвятили институту всю жизнь, работая подчас в тяжелых физических условиях, но с неизменным энтузиазмом и качеством. Спасибо вам за те усилия, которые вложены в получение важных для научного мира сведений, в бесперебойную работу оборудования и электрических сетей. В нашей работе важен каждый участок, и только слаженные действия всех сотрудников института могут дать качественный результат.