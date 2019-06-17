Андрей Медведев: Национальный гелиогеофизический комплекс РАН уникален по составу инструментов

Иркутск, Новосибирск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Андрей Медведев принял участие в пресс-конференции, посвященной началу строительства объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Он рассказал об этапах реализации проекта и ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция проходила в режиме видеосвязи с новосибирским отделением ТАСС. Андрей Медведев сообщил, что первый этап включает в себя строительство многочастотного радиогелиографа в Бадарах и комплекса оптических инструментов в Торах. Оба объекта возводятся на территории Республики Бурятия, в Тункинской долине. К объектам второго этапа относятся Крупный солнечный телескоп-коронограф (КСТ) в Мондах, система радаров на побережье озера Байкал, нагревный стенд для исследования ионосферы высокочастотным мощным излучением, лидар (оптический радар) для исследования нижней и средней атмосферы (также на побережье Байкала) и центр управления и обработки данных в Иркутске. - На площадках в Торах и Бадарах уже ведутся работы по очистке от кустов, к началу июля территория будет огорожена и там установят оборудование для видеоконтроля за ходом работ. Наблюдать за тем, как продвигается строительство, можно будет на сайте института и, скорее всего, на сайте Министерства образования и науки РФ. Объекты второго этапа проекта сейчас проходят технологический ценовой аудит, поэтому их стоимость может измениться. Радиогелиограф и комплекс оптических инструментов прошли главгосэкспертизу, стоимость их возведения определена в 2,5 млрд. рублей. - Лишь очень небольшая часть этой суммы будет потрачена на строительные работы – заливку фундаментов и возведение зданий. Основной объем средств направлен на изготовление, монтаж, приемку и настройку высокотехнологического оборудования в Торах и Бадарах. Это требует огромных усилий большого количества людей. На оптических инструментах мы планируем получить первые результаты уже к концу этого года, на радиогелиографе настройка оборудования займет весь этот и следующий годы. Говоря о возможностях новых инструментов для ученых, Андрей Медведев назвал проект Национального гелиогеофизического комплекса не имеющим аналогов: - Каждый из этих исследовательских инструментов уникален и сам по себе, и в комплексе с другими, потому что национальный гелиогеофизический комплекс РАН охватывает всю систему «Солнце – Земля». Таких проектов нет нигде в мире. Например, КСТ поможет решить одну из центральных проблем физики Солнца – создание хороших прогностических моделей солнечного динамо. Формирование зон активности на Солнце, понимание тонкой структуры магнитных полей над этими активными областями, регистрация их с разрешением менее 100 км – это основные направления для прорывных результатов в области получения моделей, которые позволят прогнозировать влияние Солнца на Землю. Радиогелиограф в Бадарах даст возможность получать уникальные по чувствительности результаты процессов, происходящих в короне Солнца, энерговыделения, ускорения частиц. Благодаря полученным сведениям ученые смогут более уверенно прогнозировать геоэффективные для Земли процессы на Солнце – выделение энергии в петлях, протуберанцах, комплексе магнитных полей. Другими словами, они смогут определить, будут ли опасны выбросы корональной массы Солнца для нашей планеты. Комплекс оптических инструментов в Торах обеспечит получение с беспрецедентной чувствительностью данных по нижней и средней атмосфере. Атмосферный радар НР МСТ обеспечит диагностику ионосферной плазмы и атмосферы, включая ветровую картину над Байкалом. Кроме того, он даст возможность отследить процессы в литосфере, атмосфере, ионосфере и магнитосфере. Говоря об астероидно-кометной опасности, которая волнует всех людей на Земле, Андрей Медведев отметил, что на эту научную задачу смогут «поработать» два инструмента: - Во-первых, это КСТ, трехметровое зеркало которого будет работать не только днем, но и ночью, а встроенная адаптивная оптика даст возможность наблюдать далекие объекты, потенциально опасные для Земли, вычислить их орбиту, определить степень опасности для нашей планеты. Во-вторых, для определения опасных космических объектов будут полезны исследования на атмосферном радаре. Отвечая на вопрос, кто будет работать на новых инструментах, Андрей Медведев рассказал об усилиях института по привлечению новых кадров: - Мы считаем, что исследования должны проводиться в тесной кооперации со всеми институтами нашего профиля, с привлечением, в том числе и зарубежных ученых. Уже сейчас огромный интерес проявляют к комплексу наши китайские коллеги. Ведется работа и по созданию организационной структуры, которая позволит использовать уникальные инструменты с максимальной эффективностью для научных целей. К 2025 году нам будут нужны более 100 только ученых-исследователей, не говоря уже о других специалистах. Иркутские и даже сибирские вузы не смогут подготовить такое количество специалистов, поэтому мы обсуждаем вопрос и в Сколтехе, и в ИТМО (Санкт-Петербург). Интерес у коллег очень большой, идей много, уверен, что совместными усилиями эту задачу мы также решим. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: инц со ран

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